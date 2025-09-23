Die Nationalbank der Ukraine hat den Wechselkurs des polnischen Zloty zur Hrywnja angehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat den Wechselkurs des polnischen Zloty gegenüber der Hrywnja angehoben. Der Zloty verteuerte sich nach dem Euro.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Regulierungsbehörde.

Der offizielle Wechselkurs für den 24. September 2025 ist wie folgt festgelegt: uAH 11,4659 pro 1 Zloty (+ Hrywnja 0,0239).

Auf dem Kassamarkt kaufen die Wechselstuben den Zloty für durchschnittlich 11,20 Hrywnja und verkaufen ihn für 11,60 Hrywnja. Der Wechselkurs hat sich nicht verändert.

Die Nationalbank der Ukraine legt den Wechselkurs der Hrywnja gegenüber dem polnischen Zloty täglich auf der Grundlage der Notierungen des Zloty-Dollar-Paares auf dem polnischen Markt fest.

Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat den Dollar gegenüber der Hrywnja abgewertet. Der Dollar ist gefallen, nachdem er vier Tage in Folge gestiegen war.

Der offizielle Wechselkurs für den 24. September 2025 wird auf das folgende Niveau festgelegt: uAH 41,378 zu USD 1 (-0,0031).

Der offizielle Euro-Wechselkurs wird 48,8012 Hrywnja für 1 Euro betragen (+ 0,0708 Hrywnja).