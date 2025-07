Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hörten Mindichs Stimme in der Wohnung, in der Selenskyj seinen Geburtstag feierte - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben die Stimme des Geschäftsmanns und Miteigentümers des Studios Kvartal 95 Timur Mindich.

Quelle: Ukrajinska Prawda Untersuchung

Einzelheiten: Laut Quellen der Ukrajinska Prawda in Wirtschaftskreisen ist es Mitarbeitern des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft „gelungen, Mindich in einer Wohnung an derselben Adresse zu dokumentieren, an der vor 5 Jahren die Geburtstagsfeier des Präsidenten stattfand“.

Die Quellen behaupten, dass der Präsident selbst auf den Aufnahmen zu hören sein könnte. Es gibt jedoch keine Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu diesen Bändern, so dass unklar ist, ob Mindichs Gespräche mit Korruption zu tun hatten.

Lesen Sie mehr: „Die Russen schlagen uns in der Nacht. Tagsüber – unsere eigenen“. Warum hat Präsident Selenskyj beschlossen, die Kämpfer gegen die Korruption zu besiegen, anstatt die Korruption zu besiegen?

** Was zuvor geschah*: Diese Woche schrieb die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf eine einflussreiche Quelle in den Antikorruptionsbehörden, dass das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft einen Verdacht gegen Mindich vorbereiteten. Die Quelle brachte dies auch mit dem aktiven Widerstand des Präsidenten gegen die Antikorruptionsbehörden in Verbindung, der Anfang der Woche begann und zu Protesten auf der Straße führte.

„Im Allgemeinen denken wir, dass sie nur präventiv gehandelt haben, weil sie erfahren haben, dass das Nationale Antikorruptionsbüro einen Verdacht gegen Timur Mindich vorbereitete“, erklärte die Quelle.