Ein Abgeordneter der Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“, Kachnyj, wurde der illegalen Bereicherung überführt: Es geht um 13 Millionen Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben einen amtierenden Abgeordneten des ukrainischen Parlaments der illegalen Bereicherung in Höhe von 13 Millionen Hrywnja überführt. Quellen teilten „Ukrajinska Prawda“ mit, dass es sich um den Abgeordneten der verbotenen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“, Olexander Kachnyj, handelt.

Quelle: : Nationales Antikorruptionsbüro und Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, Quellen von „Ukrajinska Prawda“ bei den Strafverfolgungsbehörden

Wörtlich: Nationales Antikorruptionsbüro: „Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige im Zeitraum 2020–2021 Vermögenswerte im Gesamtwert von fast 13 Millionen Hrywnja erworben hat, was seine offiziell angegebenen Einkünfte bei weitem überstieg.

Mit diesen Mitteln erwarb der Beamte ein Ferienhaus und ein Grundstück an der Schwarzmeerküste (im Dorf Koblevo) sowie eine 132,6 m² große Wohnung im Zentrum von Kiew.“

Details: : Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Abgeordnete trotz der fiktiven Eintragung des Eigentums auf seinen Bekannten seit Dezember 2021 in der Wohnung in der Hauptstadt wohnte, alle Renovierungsarbeiten persönlich leitete und diese bar bezahlte.

Wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilen, beliefen sich allein die Kosten für die Erstellung des Entwurfs und die Renovierungsarbeiten auf über 5,5 Millionen Hrywnja.

Dem Abgeordneten wurde der Verdacht gemäß Art. 368-5 des Strafgesetzbuchs der Ukraine mitgeteilt.

Vorgeschichte:

Im März 2024 berichtete Bihus.Info, dass die 87-jährige Schwiegermutter von Kachnyj ihrer Tochter im Jahr 2022 6,5 Millionen Hrywnja geschenkt habe, sich jedoch nicht daran erinnern konnte, in welchem Geschäft ihre Familie tätig war.