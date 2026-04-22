PlayCity hat die Lizenz des Online-Casinos Cosmolot entzogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Grund dafür waren Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften hinsichtlich der Abwicklung von Zahlungen, insbesondere die Nutzung von P2P-Zahlungen.

Die staatliche Behörde PlayCity hat die Lizenz der Spacix GmbH, die unter der Marke Cosmolot tätig ist, entzogen. Dies teilte die Pressestelle der Behörde am Mittwoch, dem 22. April, mit.

Grund für die Entscheidung waren bei einer Überprüfung festgestellte Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zur Abwicklung von Zahlungen, insbesondere die Nutzung von P2P-Zahlungen.

Neben dem Entzug der Lizenz wurden gegen das Unternehmen finanzielle Sanktionen verhängt: 8,6 Mio. Hrywnja für die Abwicklung von Zahlungen mittels P2P-Zahlungen sowie weitere 4,3 Mio. Hrywnja für die Möglichkeit, das Konto mit Bankkarten Dritter aufzuladen.

Die Tätigkeit im Bereich der Organisation von Glücksspielen wird durch das Gesetz „Über die staatliche Regulierung der Organisation und Durchführung von Glücksspielen“ geregelt. Im Rahmen seiner Befugnisse überwacht PlayCity die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Vorschriften. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Anforderungen können gegen Lizenznehmer finanzielle Sanktionen verhängt werden, bei schwerwiegenden Verstößen kann die Lizenz entzogen werden.

„Um diese Kontrolle noch effektiver zu gestalten, hat das Ministerium für digitale Transformation Änderungen am Grundgesetz über Glücksspiele ausgearbeitet. Ziel ist es, die Regulierung im Bereich der Wetten weiter zu verschärfen sowie die Anforderungen an die Überprüfung der Glücksspielveranstalter zu erhöhen“, fügte der amtierende Minister für digitale Transformation, Alexander Bornyakov, hinzu.

Die staatliche Agentur PlayCity berichtete über die Ergebnisse der Reform des Glücksspielmarktes