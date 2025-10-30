Russische Ölraffinerie legt Anlagen still: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ölraffinerie Ilya in Russland hat einen Teil ihrer Produktion stillgelegt. Der Grund dafür ist eine planmäßige Wartung der Anlagen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Westi.

Die Ölraffinerie Ilja hat eine vorübergehende Abschaltung eines Teils ihrer Produktionsanlagen angekündigt. Das Unternehmen führt angeblich „planmäßige Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Ausrüstung“ durch, während die Branche feststellt, dass die Raffinerie auch Probleme mit dem Absatz hat und die Raffinierungsmengen reduziert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die schwierige wirtschaftliche Lage, die Sanktionen und die Verzögerungen bei der Modernisierung der Anlagen den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigt haben und die Wiederaufnahme der Produktion mehrere Monate dauern könnte.

Gleichzeitig könnte die Aussetzung des Betriebs Auswirkungen auf den regionalen Kraftstoffmarkt und die Versorgungslogistik haben. Es wurde kein offizieller Zeitrahmen für die Wiederaufnahme des Betriebs bekannt gegeben.

