Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung hat einen Mitarbeiter von Janukowytsch auf die Fahndungsliste gesetzt

Der ehemalige Abgeordnete der Partei der Regionen Jurij Iwanjuschtschenko wird verdächtigt, 18 Hektar staatliches Land im Wert von über 160 Millionen Hrywnja legalisiert zu haben.

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat den ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen Jurij Iwanjuschtschenko auf die Fahndungsliste gesetzt. Er wird verdächtigt, 18 Hektar staatliches Land im Wert von über 160 Millionen Hrywnja legalisiert zu haben. Dies geht aus einer Nachricht des Nationalen Antikorruptionsbüros auf seinem Telegram-Kanal hervor.

Im Frühjahr 2021, während des korporativen Konflikts zwischen dem ehemaligen Abgeordneten und dem Bauunternehmer um die Kontrolle über den Markt Stolichnyy in den Vororten von Kiew, hatte letzterer die Absicht, die Vermögenswerte des Marktes auf die kontrollierten Personen zu übertragen.

Mitarbeiter des staatlichen Geokatasters änderten den Verwendungszweck des Marktgrundstücks, von dem ein Teil in neun Parzellen von je zwei Hektar aufgeteilt und in das Eigentum vorbestimmter Personen überführt wurde, um dann an drei mit dem Bauträger verbundene Partnerschaften verkauft zu werden.

Die Parteien einigten sich daraufhin und unterzeichneten eine Urkunde über die gemeinsame Nutzung des Marktgrundstücks.

Im September 2021 wurde der Treuhänder von Iwanyuschtschenko zum Begünstigten der Grundstückseigentümer-Partnerschaften.

Die weitere Veräußerung des Grundstücks wurde durch eine Verhaftung gestoppt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft von der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft verhängt wurde.