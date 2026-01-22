Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Angeklagten in seinem ersten Fall verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Chef eines ausländischen Unternehmens zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den Leiter eines ausländischen Unternehmens verurteilt, der dem ehemaligen ersten stellvertretenden Direktor des Staatlichen Forschungsinstituts für Titan, Andrij Rachkov, dabei geholfen hat, die Mittel des Unternehmens in Höhe von mehr als 10 Millionen Hrywnja zu beschlagnahmen. Dies teilte der Pressedienst der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft am Donnerstag, den 22. Januar mit.

Der Fall um das staatliche Unternehmen GNIP Institute of Titanium ist der erste, mit dem sich das Oberste Anti-Korruptionsgericht nach seiner Gründung im Jahr 2019 befasst.

Die Ermittlungen ergaben, dass Rachkov mit der Komplizenschaft anderer in den Jahren 2012-2013 dafür sorgte, dass das Institut für Titan 1,258 Millionen Dollar auf die Konten einer Offshore-Gesellschaft von den Britischen Jungferninseln für Arbeiten und Dienstleistungen überwies, die das Unternehmen eigentlich nicht erbrachte.

Rachkov erhielt schließlich im April 2025 seine Strafe, er wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem das Oberste Anti-Korruptionsgericht die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bestätigt hatte.

Der Leiter des ausländischen Unternehmens, der Rachkovs Komplize war, erhielt eine Strafe von acht Jahren Haft mit einem dreijährigen Entzug des Rechts, Ämter zu bekleiden, die mit der Ausübung von organisatorischen, administrativen und wirtschaftlichen Befugnissen verbunden sind. Außerdem wird sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt.