Abkommen über Bodenschätze: Der US-Delegation wurden die Lagerstätten gezeigt

Der US-Delegation wurden die Bergbau- und Verarbeitungsanlage Birzulovka und die Lagerstätte Likaryivske in der Region Kirowohrad gezeigt.

Den US-Vertretern wurden die ersten ukrainischen Lagerstätten gezeigt, die als Startprojekte für den Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine in Frage kommen. Dies teilte Wirtschaftsminister Alexej Sobolev am Montag, den 15. September auf Facebook mit.

„Zusammen mit einer Delegation der U.S. International Development Finance Corporation besuchten sie Kirowohradschtschyna, um die Investitionsmöglichkeiten für den Bergbau und die Verarbeitung in der Region zu bewerten“, schrieb er.

Nach Angaben des Ministers besichtigten sie die Bergbau- und Verarbeitungsanlage Birzulovsky und die Lagerstätte Lekarevskoye – vielversprechende Standorte, die die Parteien für das Projektportfolio des Fonds in Betracht ziehen.

„Hier werden vor allem Titanerze abgebaut und es gibt auch Pläne, in Zukunft Zirkoniumerze abzubauen. Es gibt auch potenzielle Vorkommen von Hafnium – eines der Seltenerdmetalle, das nicht nur in der Kernkraft und der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet wird“, so Sobolev.

Er erinnerte auch daran, dass die Ukraine einer der Hauptlieferanten von Titan in der Welt ist, das in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt und der High-Tech-Industrie verwendet wird. Es besteht eine große Nachfrage sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in den Ländern Europas und Lateinamerikas.

„Solche Besuche sind wichtig, um das Potenzial vor Ort zu bewerten und alle Aspekte zukünftiger Investitionen zu berücksichtigen – für die wirtschaftliche Entwicklung, die Verantwortung für die Umwelt und die zukünftige Entwicklung der Gemeinschaft“, fügte der Beamte hinzu.