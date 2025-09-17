Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 16. September griff ein Mann einen CCC- und JFO-Soldaten bei einer Dokumentenkontrolle in Odessa mit einem Messer an. Der Verwundete wurde ins Krankenhaus gebracht, der Angreifer floh.

Quelle: Odessa Regional CCC und JV

Wörtlich: „Am Abend des 16. September 2025 wurde im Kyjiwskyj-Bezirk von Odessa während der Meldeaktivitäten einer gemeinsamen Gruppe, bestehend aus einem Vertreter der Nationalen Polizei und Soldaten des RCCC und der JV, ein Bürger rechtmäßig aufgefordert, militärische Registrierungsdokumente vorzulegen.

Als Reaktion auf diese Aufforderung flüchtete der Bürger und verübte einen bewaffneten Angriff mit einem Messer, bei dem er dem Soldaten eine Stichwunde zufügte. Dem Täter gelang es, den Tatort nach der Tat zu verlassen.“

Einzelheiten: Der verwundete Soldat wurde sofort in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Der Vorfall wurde Berichten zufolge von der Körperkamera des Soldaten aufgezeichnet.

Das Material, einschließlich des Videomaterials, wird den Strafverfolgungsbehörden übergeben, um die Tat zu dokumentieren und die notwendigen Verfahrensschritte einzuleiten.

Die TCC betonte, dass der Einsatz von Waffen gegen Militärangehörige eine schwere Straftat darstellt.

Gleichzeitig haben Quellen der Ukrajinska Prawda in der Regionalpolizei von Odessa bis zum Morgen des 17. September keine Informationen über den Angriff erhalten.