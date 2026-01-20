Der offizielle Wechselkurs des Zloty stieg wieder auf fast Hrywnja 12

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat den Wechselkurs des Zloty auf fast 12 Hrywnja angehoben – 11,99 Hrywnja zum 21. Januar.*

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Regulierungsbehörde.

Der offizielle Wechselkurs des polnischen Zloty beträgt am 21. Januar 2026 Hrywnja 11,9932 pro 1 Zloty (+ Hrywnja 0,09 gegenüber dem 19. Januar).

Zu Beginn des Jahres lag der offizielle Wechselkurs des Zloty bei 11,8015 Hrywnja, während er in dieser Zeit um 19 Kopeken gestiegen ist.

Bank.gov.ua

Der Verkaufskurs des Zloty in den Wechselstuben und an den Bankkassen ist im Vergleich zum Vortag um 1 Kopeke auf 12,09 Hrywnja gestiegen, während der Ankaufskurs des Zloty 11,65 Hrywnja (+ 0,03 Hrywnja) beträgt. Seit dem 1. Januar ist der Ankaufskurs für den Zloty auf dem Kassamarkt um 14 Kopeken und der Verkaufskurs um 12 Kopeken gestiegen.

Seit Anfang Dezember letzten Jahres (Hrywnja 11,29-11,79) sind die Wechselkurse um 30-36 Kopeken gestiegen, und seit dem 1. Januar dieses Jahres (Hrywnja 11,41-11,86) sind die An- und Verkaufskurse um 23-24 Kopeken gestiegen.

Die Nationalbank der Ukraine legt den Wechselkurs der Hrywnja gegenüber dem polnischen Zloty täglich auf der Grundlage des Zloty-Dollar-Kurses auf dem polnischen Markt fest.