Polen hat die Durchfahrt von ukrainischen Lastwagen über die Grenze eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polen hat die Einfahrt von ukrainischen Lastwagen, die keine Genehmigung für den internationalen Güterverkehr haben, eingeschränkt.

Seit dem 1. Juli hat Polen die Einreise ukrainischer Lastwagen beschränkt. Darüber berichtete das Pressezentrum des staatlichen Zolldienstes der Ukraine.

„Ab 00:00 Uhr am 01.07.2024 hat die polnische Seite an den Kontrollpunkten die Ein- und Ausreise von ukrainischen Lastkraftwagen, die keine Genehmigung für den internationalen Güterverkehr (Genehmigung oder Buch ECMT – Anm. d. Red.) haben, in die/aus der Republik Polen ausgesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kontrollpunkte an anderen Grenzabschnitten wie gewohnt arbeiten.

Lizenzen ECMT (Europäische Konferenz der Verkehrsminister) – multilaterale Genehmigungen für den internationalen Gütertransport, „Reisen“, die für ein Jahr ausgestellt werden und Spediteuren unbegrenzt erlauben, verschiedene Arten von Transporten auf dem Gebiet von mehr als 50 Staaten durchzuführen.

Zuvor hatte das Ministerium für Infrastruktur berichtet, dass für 2024 in der Ukraine nur 5500 Genehmigungen für die Beförderung von ECMT erteilt wurden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Abkommen über den Güterverkehr (der sogenannte visafreie Verkehr) zwischen der Ukraine und der EU durch Klauseln ergänzt wurden, die die Anforderungen für Kiew verschärfen.