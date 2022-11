Die Polizei der Region Kiew berichtete über die Kriminalitätsrate während der Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Während der massiven Stromausfälle in der Region Kiew wurde die Zahl der Polizeistreifen verdoppelt, wodurch die Kriminalität im Vergleich zu früheren Perioden zurückging.

Quelle: Der Polizeichef der Region Kiew, Andrij Nebytov, äußerte sich am Sonntagabend in einer Fernsehsendung

Direkte Ansprache: „Wir haben die Zahl der Polizeistreifen in der Region Kiew verdoppelt, die gleiche Aufgabe wurde allen Regionen vom Chef der Nationalen Polizei, Igor Klimenko, übertragen. Aufgrund der Aufstockung der Sicherheitskräfte sind daher keine Veränderungen der Kriminalitätslage und keine Zunahme der Diebstähle zu beobachten.

Im Vergleich zu früheren Zeiträumen sind die Diebstähle in der Region Kiew sogar um 15 % zurückgegangen, die aus Wohnungen um 40 %. Und die Gesamtkriminalität ist um 5 % zurückgegangen. Ich glaube, dass dies auf die Aufstockung der Sicherheitskräfte in der Region Kiew zurückzuführen ist.“

Details: Gleichzeitig hat laut Nebytov die Zahl der Unfälle während der Stromausfälle zugenommen.

„Nicht alle Menschen hören auf unseren Rat, in heller Kleidung und mit Reflektoren zu gehen. Wenn Sie einen Fußgängerüberweg überqueren, schalten Sie die Taschenlampe Ihres Handys ein, damit Sie gesehen werden können“, riet er.

Auch die Zahl der Beschwerden wegen häuslicher Gewalt sei „leicht angestiegen“, sagte der Leiter der Regionalpolizei.

VIDEO DES TAGES Nebytov sagte, dass es in der Region Kiew bald 500 Videoüberwachungskameras mit Gesichtserkennung geben wird, die an öffentlichen Plätzen in allen größeren Städten der Region installiert werden.

Die Polizei arbeitet auch mit den Leitern von Wohnanlagen zusammen, um sie zum Einsatz moderner Videoüberwachungssysteme zu bewegen.

„Jetzt arbeiten wir daran, dass unser System auch bei Stromausfällen funktioniert“, fügte Nebytov hinzu.