Polnische Bauern planen, die Grenze zu Deutschland zu blockieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Landwirte erwägen, ihren Protest auszuweiten. Sie planen, neben der ukrainischen Grenze auch die Grenze zu Deutschland zu blockieren. Dies berichtet der polnische Radiosender RMF24.

Die Landwirte wollen die Blockade der Straße S3 fortsetzen und bis zum 20. März protestieren.

Nach dem Wochenende wollen die polnischen Landwirte die Protestaktion an der deutschen Grenze wieder aufnehmen, den Verkehr blockieren und rund um die Uhr streiken.

Der Lkw-Verkehr wird auf eine Umleitung umgeleitet, aber die Pläne der Bauern können sich noch ändern.

Unternehmer haben sich gegen die Sperrung der Autobahnen ausgesprochen. Eine Petition an den Bürgermeister der Grenzstadt Słubice wurde von Inhabern von Transportunternehmen, Tankstellen, Werkstätten, Autowaschanlagen, Lagerhäusern und Händlern verschickt.

Internationale Transportunternehmen drohen den Landwirten mit Schadensersatzklagen.

Wir erinnern daran, dass Unbekannte am Freitagmorgen, den 23. Februar, am Eisenbahnkontrollpunkt Dorogusk in Polen Raps in drei Getreide-LKWs beschädigt haben. Die Ladung befand sich im Transit durch Polen nach Hamburg, Deutschland.