Preisobergrenzen behindern die europäische Integration des ukrainischen Energiemarktes, Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine muss ihre Marktregulierung an die europäischen Regeln angleichen, um die Marktkappung (Marktintegration mit der EU) erfolgreich einzuführen.

Dies sagte Olexander Vizir, Koordinator für den Bereich Energie und Klima bei der Ukraine Facility Platform, laut RBK Ukrajina.

„Wir haben ein Gesetz zur Marktbegrenzung. Das Gesetz zur Marktbegrenzung besagt, dass es zwei weitere Dinge gibt, die außergewöhnlich sind und nur in Notfällen eingesetzt werden können. Das sind die Preisobergrenze und die PSO“, so der Experte.

Ihm zufolge enthalten die Übergangsbestimmungen der Gesetzgebung Ausnahmen, die das eigentliche Wesen des Gesetzes negieren.

Er sagte, dass Vertreter der Energiegemeinschaft die Notwendigkeit betonen, die Marktregeln mit den europäischen zu harmonisieren.

„Wir müssen die Anforderungen der Standorte erfüllen, mit denen wir eine Marktkappung haben werden. Und es gibt kein Preisdeckungsinstrument wie unseres und kein PSO-Instrument wie unseres“, bewertete Vizir die Position der europäischen Partner.

Zur Erinnerung: Wladimir Omeltschenko, Direktor für Energieprogramme am Rasumkow-Zentrum, sagte ebenfalls, dass das derzeitige System der Strompreisobergrenzen in der Ukraine weitere Änderungen und eine Angleichung an das europäische Modell benötigt.