"PrivatBank wird Kartenzahlungen und Geldautomaten aussetzen: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Die PrivatBank hat vor technischen Arbeiten in der Nacht zum 4. Oktober gewarnt. Kartentransaktionen werden vorübergehend nicht möglich sein, und Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals werden ausgesetzt sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Bank.

Die Bank sagte, dass sie in der Nacht zum 4. Oktober nächtliche Wartungsarbeiten durchführen wird. Daher werden die meisten Dienstleistungen, Geldautomaten und Terminals nicht verfügbar sein.

„In der Nacht zum 4. Oktober wird die PrivatBank routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen. Von 00:05 bis 6:30 Uhr werden Kartentransaktionen sowie der Betrieb von Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und POS-Terminals ausgesetzt“, heißt es in der Erklärung.

Die Bank rät, Einkäufe vor Mitternacht zu bezahlen oder den nächtlichen Einkauf und die Lieferung um einige Stunden auf den Morgen zu verschieben, an dem die Dienste wieder in Betrieb genommen werden.