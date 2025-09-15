Klitschko und der estnische Verteidigungsminister sprachen über eine verstärkte Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch westliche Partner

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko hat mit dem estnischen Verteidigungsminister Hanno Pevkur über die Verstärkung der ausländischen Unterstützung für die Streitkräfte der Ukraine gesprochen, von der die Sicherheit Europas und insbesondere der baltischen Staaten abhängt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Klitschkos Telegram.

„Ich habe mich mit dem estnischen Verteidigungsminister Hanno Pevkur getroffen. Wir haben über die Situation in der Ukraine und in Kiew gesprochen. Ich habe betont, dass die Partner ihre Unterstützung für die Streitkräfte der Ukraine verstärken müssen. Die Sicherheit Europas, einschließlich der baltischen Staaten, hängt davon ab. Die Schließung des Luftraums über der Ukraine bleibt ein wichtiges Thema“, schrieb Witalij Klitschko.

Der Bürgermeister von Kiew teilte Hanno Pevkur auch seine Erfahrungen mit, wie die Hauptstadt nach feindlichen Angriffen die kritische und soziale Infrastruktur wiederherstellt, beschädigte Wohngebäude wieder aufbaut und den Einwohnern von Kiew hilft, deren Häuser zerstört oder beschädigt wurden. Insbesondere stellt sie weiterhin alle notwendigen Dienstleistungen für die Bürger zur Verfügung.

Wie der Bürgermeister von Kiew anmerkte, ging es bei dem Treffen außerdem um demokratische Reformen auf dem Weg in die Europäische Union, einschließlich einer starken Kommunalverwaltung.

„Wir sprachen auch über die Bedeutung der Kontinuität der demokratischen Reformen in der Ukraine auf dem Weg unseres Landes in die EU, über eine starke lokale Selbstverwaltung und über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Ich habe Estland für die Unterstützung unseres Landes gedankt, für die Bereitstellung von militärischer und humanitärer Hilfe“, sagte Witalij Klitschko.