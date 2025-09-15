Streik im Wärmekraftwerk Trypilska hat alle Reparaturen zunichte gemacht - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Renovierungsarbeiten am Wärmekraftwerk, die seit einem Jahr im Gange waren, wurden durch einen einzigen Schahed-Angriff zunichte gemacht.

Das Wärmekraftwerk Tripillya wurde bei dem jüngsten Angriff 19 Mal von Schahed getroffen. Damit wurden die seit einem Jahr andauernden Wiederherstellungsarbeiten zunichte gemacht. Dies erklärte am Sonntag, den 14. September, der Volksabgeordnete der Fraktion Diener des Volkes, ein Mitglied des Ausschusses für Energie und Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen Serhij Nagornyak auf Sendung des Senders Kyjiw24.

Er betonte, dass ohne Luftabwehr alle Schutzbauten und Reparaturarbeiten wertlos sind.

„Das Beispiel von buchstäblich vor einer Woche zeigte, dass auf Tripillya Wärmekraftwerk flog, ist es kein Geheimnis für jedermann, dass eine recht große Anzahl von shaheds flog – und es ist nicht Raketen, es ist nicht Ballistik, es flog gewöhnlichen iranisch-russischen shaheds in Höhe von 19 Treffern“, sagte Nagornyak.

Ihm zufolge, wenn am Vorabend des Winters fliegt, um die thermische Kraftwerk eine solche Anzahl von shahedin, dann als Folge dieser alle Restaurierungsarbeiten wurde tatsächlich durchgestrichen.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 8. September einen Rekordangriff auf die Ukraine unternommen haben. Der Feind schoss 810 Drohnen und 13 Raketen ab, darunter 9 Iskander-K-Marschflugkörper. Vier solcher Raketen konnten dann abgeschossen werden.