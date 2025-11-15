Die Einnahmen aus der "Google-Steuer" überstiegen 13 Mrd. Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die größten Beträge wurden von Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix und Wargaming an den Staatshaushalt gezahlt.

Seit Beginn des Jahres haben internationale Unternehmen in der Ukraine bereits 13,2 Milliarden Hrywnja an der sogenannten „Google-Steuer“ gezahlt. Darüber berichtete am Vorabend der staatliche Steuerdienst.

„Für 10 Monate des Jahres 2025 haben gebietsfremde Unternehmen, die elektronische Dienstleistungen für Privatpersonen im Zollgebiet der Ukraine anbieten, an den Haushalt 136 Millionen Euro und 165,2 Millionen US-Dollar der sogenannten „Google-Steuer“ gezahlt. In Hrywnja umgerechnet, beträgt dieser Betrag 13,2 Milliarden Hrywnja“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die größten Steuerbeträge Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix und Wargaming zahlten.

Seit Anfang des Jahres haben die Steuerzahler nicht-ansässige Personen registriert. Insgesamt sind heute 143 nicht gebietsansässige Personen registriert.

Dieser Ansatz gewährleistet gleiche Arbeitsregeln für internationale und ukrainische Unternehmen und schafft einen transparenten digitalen Markt, so die Agentur.

Bei der Google-Steuer handelt es sich um eine 20%ige Mehrwertsteuer, die von großen multinationalen Unternehmen, die nicht in der Ukraine registriert sind, auf Einnahmen aus dem Verkauf von elektronischen Dienstleistungen gezahlt wird: Bücher, Filme, Spiele, Cloud-Speicher, Software, Werbung usw. Die Steuer wurde im Juni 2021 eingeführt, und das Gesetz ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Einnahmen des Staatshaushalts aus der „Google-Steuer“ im ersten Quartal 2025 gestiegen sind und 3,5 Mrd. Hrywnja erreicht haben.