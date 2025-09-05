Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat erklärt, dass er keinen Sinn darin sieht, dass sich nach einer friedlichen Beilegung des russisch-ukrainischen Krieges ein ausländisches Militärkontingent auf dem Territorium der Ukraine aufhält. Vorher würde er alle ausländischen Truppen in der Ukraine als legitimes Ziel für eine Zerstörung betrachten.

Quelle: Putin auf der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums am 5. September

** Die direkte Rede des Kremlchefs*: „Was mögliche Militärkontingente in der Ukraine betrifft. Nun, dies ist einer der Hauptgründe für die Beteiligung der Ukraine an der NATO . Wenn also Truppen dort auftauchen, insbesondere jetzt, während der Kämpfe, gehen wir davon aus, dass diese legitime Ziele für ihre Vernichtung sind.“

Einzelheiten: Putins Worte wurden mit Beifall aufgenommen.

„Und wenn Entscheidungen getroffen werden, die zum Frieden führen, zu einem langfristigen Frieden, dann sehe ich einfach keinen Sinn darin, dass sie auf dem Territorium der Ukraine bleiben. Das ist alles. Denn wenn diese Vereinbarungen getroffen werden, sollte niemand daran zweifeln, dass Russland sie in vollem Umfang umsetzen wird“, so der Kremlchef weiter.

Er versichert, dass Russland die Sicherheitsgarantien respektieren wird, die „sowohl für Russland als auch für die Ukraine entwickelt werden müssen“.

„Und, ich wiederhole noch einmal, natürlich wird Russland die Vereinbarungen erfüllen“, versichert Putin.