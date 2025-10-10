Putin sendet ein 'dummes Signal' an die Welt - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Moskau lehnt weiterhin jegliche Diplomatie und Friedensbemühungen ab. Man könnte sagen, dass die Russen schlimmer sind als die Hamas, bemerkte Georgiy Tykhiy.

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat am dritten Jahrestag des Beginns solcher Angriffe absichtlich einen massiven Angriff auf die ukrainische Energieversorgung gestartet. Es war ein „unverblümtes Signal“ des Kremlchefs an die ganze Welt, sagte der Sprecher des Außenministeriums Georgy Tykhiy bei einem Briefing am Freitag, den 10. Oktober.

„Der Minister (der Chef des Außenministeriums, Andrij Sybiha – Anm. d. Red.) betonte am Morgen, dass Putin dies unserer Meinung nach absichtlich am 10. Oktober getan hat, am dritten Jahrestag des ersten massiven Angriffs auf den ukrainischen Energiesektor. Dies ist ein einfaches, unverblümtes Signal Russlands an die Welt, dass die Politik der Aggression und des Terrors weitergeht, und Russland hat seinen Kurs der Aggression, des Terrors und der Ultimaten in diesen drei Jahren nicht geändert“, sagte er.

Tykhiy sagte, dass die Ukraine derzeit daran arbeitet, alle Mechanismen im Rahmen internationaler Organisationen und verschiedener Integrationsverbände zu nutzen, um angemessen auf Russlands Terror zu reagieren.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Moskau weiterhin jegliche Diplomatie und Friedensbemühungen ablehnt.

„Wir können sagen, dass die Russen schlimmer sind als die Hamas….. Denn selbst die Hamas, wie wir sehen, bemüht sich um einen Waffenstillstand und unternimmt immerhin Schritte in Richtung Frieden…. Und gleichzeitig sehen wir in Europa, dass Moskau im Gegenteil den Terror vertieft und den absolut sinnlosen Krieg fortsetzt, den es begonnen hat und den es nicht gewinnen kann und auch nie gewinnen wird“, fasste Tikhiy zusammen.