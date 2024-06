Der Rada-Ausschuss hat einen Gesetzesentwurf über den Bau von KNPP-Blöcken gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der dritte Block kann drei Jahre nach Beginn der Arbeiten an seiner Fertigstellung an das Netz angeschlossen werden, der vierte – in vier Jahren.

Der Ausschuss der Werchowna Rada für Energie, Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen hat in seiner Sitzung am Montag, den 17. Juni, den Entwurf eines Gesetzes über den Standort, die Planung und den Bau der Blöcke 3 und 4 des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj genehmigt. Dies wird auf der Website des Parlaments berichtet.

Für den Bau der Blöcke, die auf dem Reaktor VVER-1000 basieren, wird Energoatom Kernbrennstoff, Technologien, Ausrüstung, Anlagen, spezielle nicht-nukleare Materialien und damit verbundene Dienstleistungen von Westinghouse (USA) kaufen.

Der Bau von X3/X4 wird die jährliche Stromproduktion um 16,2 Milliarden kWh und die Leistung um 15,4 Milliarden kWh erhöhen.

Laut Energieminister Herman Haluschtschenko kann der dritte Block drei Jahre nach Beginn der Arbeiten an seiner Fertigstellung an das Netz angeschlossen werden, der vierte in vier Jahren.

Die Finanzierung des Baus der Kraftwerksblöcke soll größtenteils durch Kreditmittel sowie durch Eigenmittel von Energoatom erfolgen.

Der dritte Block wird nicht von Grund auf neu gebaut, und die Ausrüstung für den Bau des dritten Blocks ist zu 80% fertig.

Eine große Anzahl von Spezialisten aus dem vorübergehend besetzten KKW Saporischschja, die das Gebiet des Kraftwerks verlassen haben, wird am Bau der Blöcke beteiligt sein.