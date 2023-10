Rathaus von Mariupol: Ausrüstung der Russischen Föderation wurde aus Donezk verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Guerillas haben die Bewegung von russischer Militärausrüstung von Nowoazowsk in der Region Donezk in Richtung Berdjansk registriert. Es handelt sich um eine große Anzahl von Lastwagen aus dem Nachschub der Invasoren, wie der Berater des Bürgermeisters der vorübergehend besetzten Stadt Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, mitteilte.

Ihm zufolge betrachtet die russische Armee genau diese Richtung wieder als „Priorität“.

Ihm zufolge ist auch die Bewegung von gemischter Ausrüstung der Russischen Föderation durch den Bezirk Nikolsky wieder aufgenommen worden. Die Kolonnen folgen den Richtungen von Rozovka, Rody und Orechiw.

„Ungewöhnlich ist, dass die Quelle (Ausgangspunkt) im Norden des Bezirks an der Grenze zu Wuhledar/Wolnowacha liegt“, so Andrjuschtschenko.

Ihm zufolge werden nach wie vor Ausrüstungsgegenstände aus Nowoasowsk und Wolnowacha durch die Stadt transportiert, allerdings nicht in großem Umfang.

Wie wir vor kurzem berichtet haben, haben Partisanen in Melitopol einen Zug von Invasoren in die Luft gesprengt. Dies ist bereits der zehnte erfolgreiche Sabotageakt der Guerilla an der Eisenbahn in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja in diesem Jahr.

Zuvor hatten Partisanen in Mariupol ein technisches Lager der russischen Invasoren zerstört.