In der Region Dnipropetrowsk brennen nach Beschuss ein ATB und ein Wohnblock

Zahlreiche Explosionen waren in der Region zu hören, in mehreren Einrichtungen brachen Brände aus. Mitarbeiter des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen führen vor Ort eine Rettungsaktion durch.

In der Nacht des 20. Oktober griffen russische Angreifer die Region Dnipropetrowsk an. Der Bezirk Sinelnikovsky wurde angegriffen. Als Folge des feindlichen Angriffs gerieten der ATB-Supermarkt und ein Wohnhaus in Brand. Dies wird von lokalen Medien berichtet.

In der Region wurden zahlreiche Explosionen registriert. Nach dem Beschuss gab es mehrere Brände, von denen einer den Supermarkt des Netzwerks ATB in Pokrovskoye verschlang. Lokale Sender veröffentlichten Videos, die das Ausmaß des Brandes zeigen.

Lokalen Quellen zufolge wurde neben dem Supermarkt auch ein Wohnhaus erheblich beschädigt. An Ort und Stelle brach ein Feuer aus. Es gibt vorläufige Berichte über die mögliche Anwesenheit von Menschen in den blockierten Wohnungen.

Rettungskräfte des Staatlichen Katastrophenschutzes sind derzeit vor Ort und führen eine Rettungsaktion für die Opfer durch.