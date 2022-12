In der Region Donezk gab es neun Opfer russischer Angriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Donezk neun Menschen Opfer von russischem Beschuss, 15 weitere wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Pawel Kirilenko, am 8. Dezember mit.

„Im Laufe des 7. Dezember töteten die Russen in der Region Donezk neun Zivilisten: sechs in Kurachowo, einen im Dorf Krasnogorowka, einen in Iwanowka und einen in Bachmut. Weitere 15 Menschen in der Region wurden verwundet“, präzisierte er.

Insgesamt wurden seit Beginn der russischen Militärinvasion in der Region Donezk 1.245 Zivilisten getötet und 2.710 verletzt. In diesen Zahlen sind Mariupol und Wolnowacha nicht berücksichtigt, wo die genaue Zahl der Opfer derzeit nicht ermittelt werden kann…