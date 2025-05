In der Region Kiew wurde ein Gefechtskopf der Rakete Ch-101 gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der gefährliche Fund, der inmitten von Ackerland entdeckt wurde, wurde durch eine kontrollierte Detonation zerstört.

In der Region Kiew haben Pioniere den Gefechtskopf des russischen Marschflugkörpers Ch-101 aus dem Feld geholt. Dies teilte das mobile Rettungszentrum des staatlichen Rettungsdienstes am Freitag, den 16. Mai, auf Facebook mit.

Der Gefechtskopf wurde inmitten von landwirtschaftlichen Flächen gefunden. Spezialisten transportierten den Fund sicher zu einer speziellen Deponie und zerstörten ihn durch eine kontrollierte Detonation.

Wir erinnern daran, dass im April in Kiew Retter die Überreste einer Rakete in der Bucht von Verblyuzhya im Bezirk Obolonsky gefunden haben. Nach Angaben des Medienunternehmens produziert Russland Munition in einem außerordentlichen Tempo – mehr als 1.400 ballistische Iskander-Raketen pro Jahr sowie 500 Marschflugkörper Ch-101 pro Jahr.