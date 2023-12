In der Region Mykolajiw waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Snegirevka, Region Mykolajiw, waren Explosionen zu hören. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen. Darüber am Sonntag, 10. Dezember, sagte in Telegram der Leiter von Snegirevka GVA Ivan Kukhta.

„In Snegirevka waren Explosionen zu hören. Ich bitte die Bewohner, sich von den Fenstern zu entfernen, an einem sicheren Ort zu bleiben und die Regeln der zwei Wände zu beachten. Wir klären jetzt Informationen über mögliche Schäden oder Opfer. Außerdem gibt es eine große Bitte – filmen Sie nichts und stellen Sie nichts ins Internet“, schrieb der Leiter.

Während in der Region der Luftalarm nicht ist.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 8. Dezember haben die Kräfte der Luftverteidigung fünf der sieben „Shaheds“ abgeschossen. Die unbemannten Flugzeuge wurden in die Region Dnipropetrowsk geschickt.

Zuvor hatte der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat, gesagt, dass die beste Möglichkeit, Kamikaze-Drohnen, die von den Russen in der Ukraine gestartet wurden, abzuwehren, der Einsatz von Gepard SAMs sei.