Die Region Tschernihiw ist aufgrund des Angriffs der Russischen Föderation von Stromausfällen betroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Siedlungen in den Bezirken Nizhyn und Prilukskyj sind ohne Stromversorgung geblieben. Wir sprechen hier von Zehntausenden von Abonnenten.

In der Region Tschernihiw sind infolge des Beschusses durch russische Aggressoren 177 Siedlungen ohne Stromversorgung geblieben. Dies berichtete Chernigovoblenergo am Samstag, den 27. September.

„Leider hört der Feind in seinem Bestreben, die Region Tschernihiw in Dunkelheit zu tauchen, nicht auf. Heute griffen die Raschisten erneut die Energieinfrastruktur der Region an. 177 Siedlungen der Bezirke Nizhyn und Prilutsky, d.h. fast 54 Tausend Abonnenten, wurden ohne Stromversorgung gelassen“, heißt es in dem Bericht.

Die Oblenergo versicherte, dass die Energieingenieure sofort mit den Wiederherstellungsarbeiten begonnen haben. Aber im Moment ist die Situation sehr kompliziert. Die Wiederherstellung der Stromversorgung kann ziemlich lange dauern.

Wir möchten daran erinnern, dass Russland in den letzten Tagen die Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine verstärkt hat. Jetzt sind die Regionen Tschernihiw, Sumy und Cherson am stärksten betroffen.

Auch diese Woche haben die Russen Energieanlagen in Vinnichyna angegriffen.