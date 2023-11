In der Region Winnyzja ist ein Großbrand auf einem Markt gelöscht worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rettungskräfte haben in der Stadt Chmelnik einen Großbrand auf dem Zentralmarkt gelöscht. Darüber berichtete die Leitung des staatlichen Rettungsdienstes im Gebiet Winnyzja am Sonntag, den 26. November.

„Am 25. November um 23:08 Uhr wurde das Feuer in der Markthalle TC Central in der Stadt Chmelnyk Winnyzja gelöscht“, heißt es in der Meldung.

Derzeit wird an der Verschüttung und der Demontage der Strukturen gearbeitet. Glücklicherweise gab es keine Todesopfer.

An der Brandbekämpfung waren 54 Rettungskräfte und 15 Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes sowie Einheiten der örtlichen Feuerwehren aus den Dörfern Ulanov und Voytovtsy beteiligt.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Abend des 25. November in der Stadt Chmelnik eine Markthalle in Flammen aufgegangen ist. Die Fläche des Feuers betrug 800 Quadratmeter.

