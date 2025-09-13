Die Russen beschossen Kostjantyniwka fast eine Stunde lang: 3 Menschen wurden getötet und 7 weitere verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag, den 13. September, beschossen russische Truppen Kostjantynivka, Region Donezk, mit Artillerie und Smerch-Mehrfachraketenwerfern. Dabei wurden 3 Menschen getötet und 7 weitere verletzt.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk, Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk Vadym Filashkin

** Regionale Staatsanwaltschaft Donezk*: „Am 13. September 2025 beschossen die russischen Truppen Kostjantyniwka 50 Minuten lang mit Kanonenartillerie und Smerch-Mehrfachraketenwerfern. Ein Wohnviertel geriet erneut unter feindlichen Beschuss. Drei Bewohner im Alter von 33, 76 und 78 Jahren wurden bei dem Angriff getötet.“

Weitere Einzelheiten: Vier Frauen im Alter von 42 bis 59 Jahren und drei Männer im Alter von 27, 59 und 61 Jahren wurden ebenfalls an ihren Wohnorten verwundet. Bei ihnen wurden Verletzungen durch Minenexplosionen, Schrapnellwunden und eine offene Fraktur diagnostiziert. Ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft.

In der Siedlung wurden 14 Privat- und Wohnhäuser und ein Auto beschädigt.

Voruntersuchungen in Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen wurden unter der Verfahrensaufsicht der Staatsanwaltschaft des Bezirks Konstantinowka eingeleitet.