Russen griffen die Intercity+ Zugflotte an: ein Feuer brach aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 28. August griffen russische Eindringlinge eine Zugflotte von Ukrsalisnyzja an, verursachten einen Brand und beschädigten rollendes Material.

*Quelle:*Ukrsalisnyzja Telegram

** Ukrsalisnyzja*: „Letzte Nacht haben russische Truppen einen gezielten Angriff auf ziviles rollendes Material durchgeführt. Insbesondere die Flotte der Intercity+ Hochgeschwindigkeitszüge wurde angegriffen. Dank des koordinierten Einsatzes der Bahnmitarbeiter im Depot konnte das Feuer gelöscht werden. Ein Zug wurde erheblich beschädigt.“

Einzelheiten: Ukrsalisnyzja stellte fest, dass die Arbeiter in Schutzräumen waren, so dass es keine Verletzten gab.

„Wir tun alles, was möglich ist, um sicherzustellen, dass so viele Züge wie möglich verkehren. Kein Zug wird ausfallen: Wir setzen zu diesem Zweck Ersatzfahrzeuge ein. Wir werden Sie über Verspätungen informieren, da wir mit der Reparatur der beschädigten Infrastruktur fortfahren“, teilte die Bahn mit.

Sie erinnerte auch daran, dass aufgrund der Schäden an der Infrastruktur des Eisenbahnknotens in Kosjatyn eine Reihe von Zügen noch immer auf einer umgeleiteten Strecke verkehren.

Die neuesten Informationen über Zugverspätungen finden Sie hier.

