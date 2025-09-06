Die Russen haben einen Kampfjet in die Luft geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Luftwaffe Die ukrainischen Streitkräfte haben vor einer Raketenbedrohung in der gesamten Ukraine gewarnt. Der Start einer russischen MiG-31K wurde aufgezeichnet.

Am Samstag, den 6. September, wurde in der Ukraine ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen. Russland hat einen MiG-31K-Kampfjet in die Luft gebracht. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Raketengefahr auf dem gesamten Territorium der Ukraine! Der Abflug der MiG-31K wurde aufgezeichnet“, heißt es in der Meldung.

Nach fast 20 Minuten wurde der Alarm wieder aufgehoben. Die Raketenstarts wurden nicht aufgezeichnet.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 6. September 91 unbemannte Flugzeuge in der Ukraine angegriffen haben, von denen 68 abgeschossen oder unterdrückt wurden. An acht Orten wurden Treffer von 18 Strike-UAVs registriert, an vier Orten abgeschossene UAVs (Trümmer).