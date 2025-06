Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Richtung Novopavlovsk haben die russischen Truppen noch etwa 10 Kilometer bis zur Verwaltungsgrenze der Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja zu überwinden.

Die russischen Truppen versuchen, in Richtung Nowopawlowsk bis zur Verwaltungsgrenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja vorzustoßen. Sie haben noch etwa 10-15 Kilometer vor sich. Dies erklärte der Vertreter der Verteidigungskräfte des Südens Vladislav Voloshin am Mittwoch, den 11. Juni, in der Sendung TV-Marathon.

„Das ist die Richtung aus dem Südosten der Region Dnipropetrowsk. Damit der Feind in unserer Richtung Nowopawlowsk die Verwaltungsgrenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja erreicht, muss er weit mehr als 600 Meter zurücklegen. Es bleiben ihm mehrere Siedlungen, insbesondere: Zelenoye Polye, Novopol, Volnoye Polye, Novoselka. Es ist also im Prinzip nicht weit, es sind etwa ein Dutzend oder sogar ein halbes Dutzend Kilometer“, sagte Woloschyn.

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass die russische Armee in dieser Richtung aktiv ist und Infanterieangriffe in kleinen Gruppen durchführt. Allein in den letzten 24 Stunden wurden dort 35 Angriffe verzeichnet.

„Der Feind hält dort eine hohe Intensität solcher Angriffe aufrecht und versucht, in die Region Dnipropetrowsk durchzubrechen. In anderen Richtungen sind es vielleicht noch 600 Meter, ich sage das nur für unsere Richtung, und der Feind hat noch etwa 10 Kilometer vor sich“, erklärte der Vertreter.

Wir werden daran erinnern, dass es seit Beginn des heutigen Tages an der Front 99 militärische Zusammenstöße in 11 Richtungen gab.