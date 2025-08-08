Die Russen haben die Region Sumy beschossen, es gibt eine verletzte Person

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Gemeinde Sumy wurden Nicht-Wohngebäude, ein Geschäft und ein Auto beschädigt. Auch ein 54-jähriger Mann wurde bei dem Angriff verletzt.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 8. August die Region Sumy mit Angriffsdrohnen angegriffen, es gibt ein Todesopfer. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, mit.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden in der Gemeinde Sumy Nichtwohngebäude, ein Geschäft und ein Auto beschädigt. Auch ein 54-jähriger Mann wurde bei dem Angriff verletzt.

In der Gemeinde Schostka wurden mehrere Wohnhäuser, Autos und soziale Einrichtungen durch die Treffer von drei Drohnen beschädigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht des 8. August feindliche Drohnen friedliche Siedlungen in der Region Kiew – Butschaund Irpin – angegriffen haben. Infolge des feindlichen Angriffs wurden drei Frauen im Alter von 16, 56 und 80 Jahren verletzt. Im privaten Bereich sind Brände ausgebrochen. Es gibt beschädigte Häuser.