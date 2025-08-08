FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Russen haben die Region Sumy beschossen, es gibt eine verletzte Person

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

In der Gemeinde Sumy wurden Nicht-Wohngebäude, ein Geschäft und ein Auto beschädigt. Auch ein 54-jähriger Mann wurde bei dem Angriff verletzt.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 8. August die Region Sumy mit Angriffsdrohnen angegriffen, es gibt ein Todesopfer. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, mit.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden in der Gemeinde Sumy Nichtwohngebäude, ein Geschäft und ein Auto beschädigt. Auch ein 54-jähriger Mann wurde bei dem Angriff verletzt.

In der Gemeinde Schostka wurden mehrere Wohnhäuser, Autos und soziale Einrichtungen durch die Treffer von drei Drohnen beschädigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht des 8. August feindliche Drohnen friedliche Siedlungen in der Region Kiew – Butschaund Irpin – angegriffen haben. Infolge des feindlichen Angriffs wurden drei Frauen im Alter von 16, 56 und 80 Jahren verletzt. Im privaten Bereich sind Brände ausgebrochen. Es gibt beschädigte Häuser.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 189

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)24 °C  Ushhorod21 °C  
Lwiw (Lemberg)20 °C  Iwano-Frankiwsk21 °C  
Rachiw18 °C  Jassinja19 °C  
Ternopil21 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)22 °C  
Luzk22 °C  Riwne23 °C  
Chmelnyzkyj20 °C  Winnyzja21 °C  
Schytomyr20 °C  Tschernihiw (Tschernigow)21 °C  
Tscherkassy22 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)24 °C  
Poltawa23 °C  Sumy21 °C  
Odessa25 °C  Mykolajiw (Nikolajew)26 °C  
Cherson27 °C  Charkiw (Charkow)23 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)26 °C  Saporischschja (Saporoschje)26 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)25 °C  Donezk27 °C  
Luhansk (Lugansk)28 °C  Simferopol28 °C  
Sewastopol27 °C  Jalta29 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen