Die Russen haben die Stromzufuhr zum Atomkraftwerk Saporischschja beschädigt

Spezialisten sind noch nicht in der Lage, den Schadensort zu inspizieren und mit der Reparatur der Leitung zu beginnen, da die Gefahr eines erneuten Beschusses besteht.

Das Atomkraftwerk Saporischschja befindet sich erneut in der Hochrisikogefahrenzone. am 2. September haben die Russen eine der beiden Stromübertragungsleitungen, über die das Kraftwerk mit Strom aus dem ukrainischen Energiesystem versorgt wird, durch Beschuss beschädigt. Dies teilte Energoatom am Dienstag, den 3. September mit.

„Im Falle einer Beschädigung der zweiten Leitung kommt es zu einer Notsituation durch den Verlust der externen Stromversorgung für die Pumpen zur Kühlung der Reaktorkerne und der Brennelementlagerbecken des Kernkraftwerks Saporischschja“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Spezialisten noch nicht in der Lage sind, den Schadensort zu inspizieren und mit der Reparatur der Leitung zu beginnen, da die Gefahr eines wiederholten Beschusses des Ortes durch russische Truppen besteht.

„Die Leitung wird repariert, sobald die Sicherheit der Spezialisten gewährleistet ist“, versicherte Energoatom.