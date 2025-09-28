Die Russen schlugen in Saporischschja zwei weitere Male zu: ein Hochhaus steht in Flammen und es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 28. September griffen die Invasoren Saporischschja zum zweiten Mal an. Als Folge des jüngsten Beschusses steht ein Wohnhaus in Flammen und es gibt Opfer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Nächtlicher Angriff auf Saporischschja

In der vergangenen Nacht wurde die Stadt von Drohnen und Hochgeschwindigkeitsraketen angegriffen. Mehrere lokale Sender behaupteten, die Stadt sei mit Mehrfachraketen angegriffen worden.

Nach offiziellen Berichten wurde die Stadt mindestens 4 Mal getroffen. Als Folge des Angriffs brach in einem der Stadtteile von Saporischschja ein Feuer aus, eine Tankstelle wurde beschädigt und einer der Angriffe traf ein Privathaus.

Eine 22-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 21 und 32 Jahren wurden bei dem nächtlichen Angriff verletzt. Am Morgen wurde bekannt, dass sich die Zahl der bei dem nächtlichen Angriff verletzten Personen auf 4 erhöht hatte – eine weitere Frau suchte medizinische Hilfe.

Morgens Angriff auf Saporischschja

Am Morgen, als der Feind die Ukraine massiv mit Drohnen und Marschflugkörpern angreift, wurden zwei weitere Angriffe in Saporischschja durchgeführt.

„Der Angriff beschädigte die Produktionsanlagen des Unternehmens und ein mehrstöckiges Gebäude. In dem Gebäude brennen Wohnungen“, sagte Fedorow.

Außerdem sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass Russland versuche, die kritische Infrastruktur der Stadt anzugreifen. Außerdem wurde eine der Bildungseinrichtungen durch die Explosionswelle beschädigt.

Nach neuesten Berichten wurden bei dem Angriff am Morgen in Saporischschja drei Menschen verletzt.

Beschuss von Saporischschja