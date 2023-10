Die Russen sind in der Gegend von Robotyne aktiver geworden - Bulletin des Generalstabs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden gab es 40 militärische Zusammenstöße an der Front. Die russischen Angreifer haben viermal versucht, verlorene Stellungen in der Nähe des befreiten Robotyne in der Region Saporischschja und einmal – in der Nähe von Andrijiwka in der Region Donezk – zurückzuerobern, aber sie hatten keinen Erfolg, so die Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 29. Oktober.

Im Laufe des Tages hat das Militär der russischen Aggressorländer eine Rakete und 57 Luftangriffe sowie 22 Beschüsse aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen unserer Truppen und Siedlungen durchgeführt.

Dutzende von Siedlungen, auch im Osten und Süden der Ukraine, waren dem Beschuss ausgesetzt. In Richtung Awdijiwka führte der Feind erfolglose Angriffe auf die Siedlungen Novokalinovo, Awdijiwka, Opytne, Pervomayske in der Region Donezk durch – hier wehrten die Verteidigungskräfte mehr als 10 Angriffe ab.

Der Generalstab fügte hinzu, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte ihre Offensivoperationen in Melitopol und ihre Offensivaktionen (Angriff) in Richtung Bachmut fortgesetzt haben. Die ukrainische Luftwaffe führte 16 Angriffe auf die Gebiete durch, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung des Angreiferlandes konzentrieren.

Einheiten der Raketentruppen trafen ein Kontrollzentrum und sechs feindliche Artilleriegeschütze.