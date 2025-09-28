Die Russen zerstörten eine Werkstatt einer Weinfabrik in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Trotz der effektiven Arbeit der Flugabwehr zerstörte der Streik eine Werkstatt und ein Lager mit Fertigprodukten einer Weinfabrik. Die Arbeitsschicht von 50 Angestellten wurde evakuiert.

In der Nacht zum 28. September griffen die russischen Streitkräfte die Region Odessa erneut mit Angriffsdrohnen an. Infolge des Beschusses wurde die zivile Infrastruktur beschädigt. Darüber berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes.

„Infolge des Angriffs wurde eines der Unternehmen beschädigt, in dem ein Feuer ausgebrochen ist, das die Feuerwehrleute gelöscht haben“, heißt es in der Meldung.

Auch das Dach eines privaten Wohnhauses, das sich in der Nähe befand, wurde beschädigt

„Trotz der effektiven Arbeit der Luftverteidigung wurden als Folge des Angriffs das Geschäft und das Lager für Fertigprodukte der Weinkellerei zerstört. Die Arbeitsschicht von 50 Angestellten wurde evakuiert. Auch das Dach und die Verglasung eines Privathauses wurden beschädigt“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper.

Wie bereits erwähnt, wurde bei dem feindlichen Angriff niemand verletzt.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in dieser Nacht Raketen Ch-101/555, Kalibr sowie Schaheda auf die Ukraine abgeschossen haben. Im größten Teil des Landes wurde der Alarm ausgerufen.

Insbesondere die Region Kiew war einem kombinierten russischen Angriff ausgesetzt. Am Ort der Angriffe wüten Brände. Vorläufig wurden fünf Menschen verletzt.