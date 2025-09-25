Die russische Armee griff eine kritische Infrastruktureinrichtung in Nizhyn an: 30.000 Abonnenten verloren ihren Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 25. September haben etwa 14 Angriffsdrohnen eine kritische Infrastruktureinrichtung am Rande von Nizhyn in der Oblast Tschernihiw angegriffen.

Dies berichtete der Bürgermeister Olexander Kodola.

Ihm zufolge hat der Angriff ein Feuer verursacht. Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten.

Etwa 30.000 Abonnenten der Gemeinde Nizhyn sind weiterhin ohne Stromanschluss.

„Heute, am 25. September, wird die Wasserversorgung wegen des Stromausfalls durch Generatoren nach folgendem Zeitplan sichergestellt: morgens – von 09 bis 11 Uhr; abends – von 18 bis 20 Uhr. Bitte legen Sie Wasserreserven für die Bewohner der Stadt an“, forderte der Bürgermeister auf.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 25. September kam es durch feindlichen Beschuss zu einem Stromausfall in vier Teilen von Ukrsalisnyzja. Es gab keine Verletzten, aber es gab Schäden an der Infrastruktur und eine Reihe von Zugverspätungen.