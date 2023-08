Die russische Armee hat die Region Saporischschja mit Raketen beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 14. August schlug die russische Armee eine Siedlung in der Region Saporischschja mit Raketen ein und tötete dabei zwei Zivilisten. Dies teilte die regionale Direktion des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff gegen 2:00 Uhr erfolgte.

„Als Ergebnis des Beschusses auf dem Territorium von zwei Haushalten vollständig zerstört zwei Wohnhäuser, beschädigt zwei Häuser und in den benachbarten Fenstern und Glas flog aus. Drei Menschen wurden gerettet, leider, zwei starben“, bemerkt Retter.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja haben die Angreifer in den letzten 24 Stunden 99 Angriffe auf 24 Siedlungen in der Region durchgeführt. Es gab 15 Berichte über die Zerstörung von Wohnhäusern und Infrastruktur.

Insbesondere wurden drei Raketeneinschläge in Stepnoje verzeichnet, wobei ein 77-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau getötet wurden. Eine weitere 64-jährige Frau kam ins Krankenhaus.

Ebenfalls am Montagabend griff der Feind die Region Odessa mit Aufschlagdrohnen und Kalibras an. In Odessa wurden ein Wohnheim und ein Supermarkt durch Raketentrümmer beschädigt. Es ist von drei Verletzten die Rede.