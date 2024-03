Russische Armee trifft Cherson: es gibt einen Treffer - Regionalrat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Cherson waren Explosionen zu hören. Es gibt Treffer. Darüber schrieb am Dienstag, den 19. März, der erste stellvertretende Vorsitzende des Regionalrats von Cherson, Juri Sobolewski.

„Ankommende im zentralen Teil von Cherson, halten Sie sich so weit wie möglich von den Fenstern fern!“, forderte er.

Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Beachten Sie, dass das Militär zuvor vor den Aktivitäten feindlicher Flugzeuge gewarnt hatte.

„Achtung! Feindliche taktische Luftaktivitäten im Nordosten! Die Drohung des Einsatzes von Luftfahrzeugen bedeutet eine Niederlage für die Frontgebiete“, warnten die Luftstreitkräfte der Ukraine.

Wir möchten daran erinnern, dass das russische Militär am 18. März die Stadt Konotop in der Region Sumy angegriffen hat. Die zivile Infrastruktur wurde beschädigt.

