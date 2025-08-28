Die Russische Föderation hat bei einem nächtlichen Angriff die Hauptsitze von zwei Banken in Kiew beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Während des massiven Beschusses der Hauptstadt hat Russland die Gebäude beschädigt, in denen sich die Hauptsitze der Credit Dnipro Bank und der OTP Bank befinden.

Dies teilte der Pressedienst des Finanzinstituts mit.

Benachbarte Wohnhäuser, Bildungseinrichtungen und Firmenbüros wurden ebenfalls beschädigt.

Derzeit arbeitet die Credit Dnipro Bank mit den zuständigen Stellen zusammen und prüft die notwendige Hilfe für die Bewohner der umliegenden Häuser.

Trotz der Schäden arbeiten alle Systeme und Filialen der Bank normal.

Nach Angaben des EP wurde auch der Hauptsitz der OTP Bank von dem Angriff betroffen. Die Fenster wurden eingeschlagen.

Zur Erinnerung:

In der Nacht zum 28. August hat Russland einen massiven Angriff auf das Territorium der Ukraine mit Angriffsdrohnen, Luft- und Bodenraketen gestartet, insgesamt 629 Luftangriffswaffen, von denen die Luftverteidigung 589 neutralisiert hat.

Bei einem massiven russischen Angriff auf Kiew in der Nacht zum 28. August wurden zehn Menschen, darunter ein Kind, getötet und Dutzende verletzt.