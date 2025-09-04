Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland ersetzt eine langwierige militärische Ausbildung durch die Illusion von „Gaming-Fähigkeiten“, die nicht den Realitäten des Krieges entsprechen.

In kremlnahen Medien gab es Informationen über Pläne, in Russland so genannte „Truppen aus Gamern“ aufzustellen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine verdeckte Mobilisierung. Dies berichtete das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation (CPD).

Russischen Propagandisten zufolge sind „Shooter-Enthusiasten“ angeblich in der Lage, die Drohnensteuerung schneller zu beherrschen – in 10 Stunden gegenüber 40 für normale Rekruten.

„Diese Rhetorik zielt darauf ab, junge Menschen heimlich zu mobilisieren und Geld für eine echte Ausbildung zu sparen. In vereinfachten Kursen für UAV-Operatoren und ‚Cyber-Truppen‘ werden Spielfähigkeiten als vollwertige Kampferfahrung ausgegeben. Russland ersetzt eine langfristige militärische Ausbildung durch die Illusion von „Spielfähigkeiten“, die nicht den Realitäten des Krieges entsprechen. Solche Ansätze bedrohen hohe Opferzahlen unter den Mobilisierten und verstärken die Militarisierung der Gesellschaft“, so das Zentrum.

Das Zentrum fügte hinzu, dass die Spieleindustrie im Aggressorland zu einem Instrument der Staatsideologie und der Jugendrekrutierung wird. Das Szenario sieht aus wie ein schrittweiser Trichter: Vorträge über „Patriotismus“, Testsimulatoren und Vertragsangebote. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland in den ersten beiden Septemberwochen seine Propagandakampagnen gegen die Ukraine intensiviert. Das Hauptziel ist es, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, den Verhandlungsprozess und die internationale Unterstützung für Kiew zu diskreditieren. CPD: Putin bereitet Informations-Alibi für Energie-Streiks vor