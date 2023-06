Russische Truppen beschossen in der Nacht und am Morgen drei Gemeinden in der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht und am Morgen des 15. Juni die Gemeinden Novoslobodska, Bilopilska und Yunakivska in der Region Sumy beschossen. Dies berichtet der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Sumy.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Nowoslobodskaja hat der Feind einen Mörser abgefeuert – 1 Explosion, die Gemeinde Yunakovskaja wurde ebenfalls mit Mörsern beschossen – 2 Explosionen. Über die Folgen des Beschusses in diesen Gemeinden wurde nicht berichtet.

Der Feind warf 5 Minen auf die Gemeinde Bilopil. Zwei Privathäuser wurden durch den Beschuss beschädigt.