Russische Truppen beschossen das KKW Saporischschja den ganzen Morgen - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russisches Militär beschoss am 20. November den ganzen Morgen das KKW Saporischschja. Laut Energoatom wurden mehr als 12 „Angriffe“ auf das Kraftwerksgelände registriert.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Angriff Kommunikationsschränke mit Spezialgehäusen, Chemikaliensalzwasser-Lagertanks, das Abblasesystem des Dampferzeugers, Hilfssysteme eines der beiden Dieselmotoren des Kernkraftwerks und andere Ausrüstungen des KKW beschädigt wurden.

Außerdem gab es drei Treffer in der Nähe des Umspannwerks Raduga, deren Einzelheiten noch geklärt werden.

„Die Art und die Liste der beschädigten Ausrüstungen des KKW Saporischschja deuten darauf hin, dass die Gauner genau die Infrastruktur ins Visier genommen und außer Gefecht gesetzt haben, die für die Inbetriebnahme der Blöcke 5 und 6 und die Wiederaufnahme der Stromerzeugung im KKW Saporischschja für den Bedarf der Ukraine notwendig war“, betonte das Unternehmen.

Enerhoatom erinnerte daran, dass es vor kurzem beschlossen hatte, die Kraftwerksblöcke 5 und 6 auf die minimale kontrollierbare Kapazität zu bringen, um Dampf zu erzeugen, der im Winter dringend benötigt wird, um die Sicherheit des Kraftwerks, des Personals, der Bevölkerung und der Umwelt zu gewährleisten.

Nach Angaben des Unternehmens verhinderten die Angreifer in jeder Hinsicht den Start der Kraftwerksblöcke.

„Der falsche Direktor des Kraftwerks von Rosatom Romanenko wurde mit Hilfe des russischen Militärs, das das ZNPP in Besitz genommen hat und es als Militärbasis nutzt, blockiert Heute haben die Raschisten genau die Anlagen beschossen und beschädigt, deren Ausfall es unmöglich macht, die Kraftwerksblöcke des ZNPP in Betrieb zu nehmen“, heißt es in der Erklärung…