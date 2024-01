Russische Truppen haben jede siebte Schule in der Ukraine beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat mehr als 200 Schulen in der Ukraine zerstört und weitere 1.600 beschädigt. Jede siebte Schule des Landes hat unter den Invasoren gelitten. Dies berichtete der stellvertretende Minister für Bildung und Wissenschaft der Ukraine Andrij Stashkov während eines Briefings im Medienzentrum Ukraine – Ukrinform heute, am 24. Januar.

„Wenn wir über die zerstörte Bildungsinfrastruktur in der Ukraine als Ganzes sprechen, wurden allein mehr als 200 Schulen zerstört und mehr als 1.600 Schulen beschädigt. Wenn wir das in relative Zahlen umrechnen, dann ist jede siebte Schule in der Ukraine beschädigt worden. Und das führt sicherlich dazu, dass Kinder keinen Zugang zu Bildung haben“, sagte der Beamte.

Stashkov fügte hinzu, dass etwa 900.000 Kinder in der Ukraine derzeit aus der Ferne lernen, da es keine Möglichkeit gibt, Schulen zu besuchen.

„Und unter den Bedingungen des Krieges ist das eine echte Herausforderung sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler selbst“, betonte der stellvertretende Minister.

Wir möchten daran erinnern, dass das russische Militär Anfang Januar Raketenangriffe auf Kurakhove in der Region Donezk durchgeführt hat. Infolge des Beschusses wurden Bildungseinrichtungen zerstört.