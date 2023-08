Russischer Raketenangriff: ein Kind wurde in Vorkarpaten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben einen Raketenangriff auf die Region Vorkarpaten durchgeführt, bei dem es Tote gab. Ein Kind ist an den erlittenen Verletzungen gestorben. Dies teilte die Leiterin der Militärverwaltung der Region Iwano-Frankiwsk, Swetlana Onischtschuk, am Freitag, den 11. August mit.

„Heute Morgen hat der Feind einen Raketenangriff auf Prikarpattya durchgeführt. Dabei wurde ein ziviles Objekt getroffen. Es gibt Verletzte, darunter ein Kind, das in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Sanitäter haben alles getan, was möglich war, aber leider konnte das Leben des Kindes nicht gerettet werden. Mein Beileid an die Angehörigen“, sagte Onischtschuk.

Sie forderte die Ukrainer erneut auf, die Signale der „Luftalarme“ nicht zu ignorieren.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte ihrerseits mit, dass die Angreifer ein Wohnhaus im Gebiet Iwano-Frankiwsk im Bezirk Kolomija getroffen haben, in dem eine Familie mit drei Kindern lebte.

„Infolge des Beschusses wurde ein 8-jähriger Junge getötet. Die Angaben zu weiteren Opfern werden derzeit geklärt. Die Druckwelle und die Trümmer zerstörten teilweise das Wirtschaftsgebäude“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

