Russland hat in 24 Stunden fast 1.100 Soldaten und über hundert Fahrzeuge verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 18. bis 19. Juni, hat die russische Armee weitere 1.080 Soldaten bei den Kämpfen gegen die Ukraine verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 63 Artilleriesysteme und 108 Fahrzeuge zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 19. Juni 2025 werden geschätzt auf

personal – etwa 1.008.240 (+1080) Personen;

Panzer – 10.951 (+4) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.853 (+8) Einheiten;

Artilleriesysteme – 29.328 (+63) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.420 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.187 Einheiten;

Flugzeuge – 416 Einheiten.

hubschrauber – 337 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 41.229 (+64) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.369

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 52.420 (+108) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.918 (+2) Einheiten.

Lage an der Frontlinie

Bis zum Abend des 18. Juni fanden im Laufe des letzten Tages 136 Gefechte an der Front statt. Die meisten Gefechte wurden im Sektor Pokrovsk verzeichnet.

Insbesondere griff der Feind 40 Mal in der Gegend von Malynivka, Lysivka, Myroliubivka, Myrne, Luch, Novopavlivka, Myrnohrad, Vdalne, Novosergiivka, Kotlyarivka, Olexijvka, sowie in Richtung Novopidhirne, Poltavka, Popovyi Yar an.