Russland beschießt Cherson: zwei Frauen werden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat Cherson beschossen. Dabei wurden zwei Frauen verletzt, eine von ihnen wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die regionale Militärverwaltung von Cherson.

In Cherson wurden zwei Zivilisten durch den regelmäßigen Beschuss durch russische Truppen verletzt.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Cherson griffen die Angreifer gegen 04:00 Uhr den Bezirk Shumensky an. eine 85-jährige Frau erlitt eine Explosionsverletzung und eine Schrapnellwunde am Arm.

Die Sanitäter behandelten sie vor Ort.

Eine weitere Frau aus Cherson, geboren 1960, wurde gegen 06:30 Uhr bei der Beschießung des Stadtteils Korabel verletzt. Sie wurde mit einer Explosionsverletzung ins Krankenhaus eingeliefert.

Beschuss von Cherson

Am 5. Juni schlugen die russischen Truppen am Morgen erneut in Cherson zu. Eines der Ziele war das Gebäude der regionalen Militärverwaltung im Herzen der Stadt.

Während des morgendlichen Angriffs verursachte eine feindlich gelenkte Fliegerbombe (UAB) erhebliche Schäden am Gebäude der Regionalverwaltung.

Lesen Sie mehr darüber in dem Artikel von RBK Ukrajina.

RBK Ukrajina hatte zuvor berichtet, dass die Angreifer am Abend des Montag, den 2. Juni, ein medizinisches Fahrzeug im Zentrum von Cherson mit einer Drohne angegriffen haben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde getötet.

Zuvor waren bei dem Beschuss der Region Cherson zwei Menschen verletzt worden, von denen sich einer in ernstem Zustand befindet.