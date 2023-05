Russland blockiert die Einfahrt von 28 Schiffen in den Hafen von Juschny - US-Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland blockiert die Einfahrt von 28 Schiffen in den Hafen Juschnyj in der Region Odessa, was einen Verstoß gegen die Verpflichtungen Russlands im Rahmen der Schwarzmeer-Korninitiative darstellt. Dies teilte die US-Botschafterin in der Ukraine, Brigitte Brink, auf Twitter mit.

„Nach wiederholten Drohungen, sich aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative zurückzuziehen, weigert sich Russland nun, eines seiner 28 Schiffe in den Hafen von Juschny einlaufen zu lassen, einen der drei Häfen, die im Abkommen für Lebensmittelexporte vorgesehen sind. Dies ist ein klarer Verstoß gegen seine Verpflichtungen“, schrieb sie.

Brink betonte, Russland solle aufhören, die Aktivitäten dieser wichtigen Initiative zu behindern.