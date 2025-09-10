Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja versuchen die Russen, das Problem des Personalmangels durch den Import von Kämpfern aus Russland zu lösen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Nationalen Widerstandszentrums auf Telegram.

Es wird berichtet, dass die Invasoren in den vorübergehend besetzten Gebieten weiterhin einen Personalmangel haben und versuchen, ihn mit Menschen aus Russland zu füllen. Zu diesem Zweck haben sie ein Programm mit dem lauten Namen „Saporischschja-Helden“ ins Leben gerufen, das mit Menschen gefüllt wurde, die nichts mit der Region zu tun haben.

Nach Angaben des Zentrums des Nationalen Widerstands ist es ihnen gelungen, nur 21 Kandidaten für die Arbeit in den so genannten „Verwaltungen“ von Saporischschja zu rekrutieren. Sie werden einen Monat lang von eigens aus Moskau herbeigeholten Lehrern geschult und anschließend in die Besatzungsstrukturen entsandt.

Ihr Aufenthalt in den Ämtern wird jedoch nicht von langer Dauer sein. Die Verteidigungskräfte betonen, dass solche „Helden“ legitime Ziele sind und die volle Verantwortung für ihre Beteiligung an kollaborativen Projekten tragen.

Das Nationale Widerstandszentrum erinnert die Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete an die Möglichkeit, über einen speziellen Chatbot anonym Informationen über Eindringlinge und Verräter zu melden und sich der Widerstandsbewegung anzuschließen.